В Ленобласть идут сильные холода. Об ухудшении погодных условий предупреждают жителей региона в МЧС, ссылаясь на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Так, уже завтра, 10 января, на западе Ленобласти температура воздуха днем составит -10...-15 градусов, а ночью местами будет до -17...-19. Холоднее может быть на востоке региона: днем -15...-20 градусов, а ночью местами мороз может достигнуть -25...-28 градусов. На дорогах сохраняется возможность гололеда, поэтому особенно внимательными стоит быть автомобилистам.В начале первой рабочей недели тоже будет морозно. В понедельник, 11 января, на западе Ленобласти столбик термометра покажет от -11до -16 градусов, а местами опустится до -19. По-прежнему будет холоднее на востоке: ночью обещают морозы до -20...-25 градусов, а днем температура составит -8...-13, местами – до -19 градусов.