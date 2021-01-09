В Петербурге до 15 января действует запрет выхода на лед. Однако опасность прогулок по едва замерзшей воде многих не останавливает. Таких смельчаков выявили сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, полиции и МЧС во время рейда в Красносельском районе в субботу, 9 января. На Финском заливе они обнаружили группы рыбаков.– Большинство из них покинуло опасный участок по требованию спасателей. На тех, кто отказался покидать лед, сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности составили протоколы об административных правонарушениях, – отметили в Смольном.Напомним, что штраф за нарушение запрета выхода на лед достигает 5 тысяч рублей.– Правила безопасности должны соблюдаться, несмотря на морозную погоду. Ценой нарушения этого запрета может стать чья-то жизнь, – приводят в пресс-службе Смольного слова губернатора Александра Беглова.