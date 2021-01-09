В Петербурге за неделю на 128,9 процентов увеличилось число горожан с коронавирусом, которые обращаются за помощью к медикам. Такой прирост зафиксировали по сравнению с данными на 2 января. Об этом сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.Речь идет о больных с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Для сравнения 2 января таких людей обратилось к медикам 888 человек. По данным на субботу, 9 января, таких пациентов стало уже 2033.При этом растет и число выписывающихся из больниц. Динамика к аналогичному дню прошлой недели на 9 января составляет +73,6 процента. Так, за последние сутки в статистике зафиксировано 1641 выздоровевших петербуржца. А 2 января их было 945.- О возросшей активности пациентов в обращении за медицинской помощью говорит также значительный рост выздоровевших - для регистрации факта выздоровления необходимо обращение в медицинскую организацию, - сообщают в оперштабе.Кроме того, в Петербурге ожидают роста заболеваемости - в связи с окончанием праздников и возвращением людей на работу и в учебные коллективы.