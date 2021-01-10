В Санкт-Петербурге резко похолодало из-за пришедшего морозного антициклона. С каждым днем температура воздуха становится все ниже. Город уже пережил одну из самых холодных ночей.- 10 января Северная столица останется во власти морозного антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков, а морозы еще усилятся, - рассказал на своей странице в соцсети ведущий синоптик центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Погода в Санкт-Петербурге 10 января останется морозной. Столбик термометра в городе покажет до 14 градусов ниже нуля, в области и вовсе ожидается до 17 градусов мороза, на востоке до 21 градуса ниже нуля.- Такие значений на 8-9 градусов ниже климатической нормы, - пояснил Леус. - Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало. Добавлю, что минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы.В городе ночью было почти 14 градусов мороза, в областных Винницах термометр, тем временем, и вовсе показал почти 30 градусов мороза.