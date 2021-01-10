Роспотребнадзор Санкт-Петербурга опубликовал для горожан памятку - что делать, если вы отравились в ресторане. Санитарные врачи описали план действий и привели список продуктов, которые могут быть опаснее всего в общепите. Среди них оказалась и популярная среди горожан шаверма.- Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаверма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, - сообщили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.Бактерии и вирусы при этом могут попасться на плохо промытых фруктах и овощах. Из-за недобросовестных работников общепита, по словам санврачей, можно подхватить возбудителей сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.- К сожалению, бывают ситуации, когда в результате халатного отношения владельцев и работников ресторана причиняется вред здоровью посетителей. Чаще всего это отравления и инфекционные заболевания, - пояснили в Роспотребнадзоре.Если вы отравились в ресторане, сотрудники Роспотребнадзора советуют срочно обратиться к врачу, который должен дать вам медицинское заключение. Желательно, чтобы в нем прописали, что вы отравились в ресторане. Также важно сохранить чек. Если вы этого не сделали, можете запросить выписку по банковскому счету. Последний шаг - напишите претензию владельцу ресторана.