Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме на Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. На 15 этаже загорелась квартира, в которой в этот момент были женщина и ребенок. К счастью, спасатели вовремя подоспели к пожару и успели спасти семью.- Загорелся жилой дом на Маршала Жукова- бывшее общежитие, - рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Пожар произошел в 5-комнатной квартире на 15-м этаже. Площадь возгорания была 40 квадратных метров, началось сильное задымление. Из здания эвакуировано 12 человек.Из горящей квартиры спасатели вывели женщину и ребенка.Сейчас пожар уже потушен.