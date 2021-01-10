В Санкт-Петербурге продолжают тестировать горожан на коронавирус. За прошедшие сутки тест на инфекцию в городе сдали 25 тысяч 602 человека. При этом под наблюдением медиков из них остались 1201 пациент, 234 из них контактные, 967 - на самоизоляции.- Обработано 5972 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в оперштабе Петербурга.С 5 октября в городе зарегистрировались 1151 волонтер. Обучение прошли больше тысячи человек.