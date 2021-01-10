В Санкт-Петербурге прорыв трубы с холодной водой затопил дорогу на улице Кораблестроителей. Об инциденте сообщают очевидцы, которые сняли образовавшийся потоп на видео. На снятых кадрах видно, как потоплена проезжая часть. Из-за мощного потока образовался небольшой водопад с одного из поребриков.- На Кораблестроителей обнаружен новый подземный источник, - сообщает \\"Мегаполис\\" на своем канали в Telegram, который и публикует видео прорыва.Сейчас на месте прорыва уже трудятся работники, чтобы устранить последствия прорыва. Проезжая часть огорожена. Проезжающим мимо автомобилям водопад и потом не мешают.