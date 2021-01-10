Жителям Санкт-Петербурга станет сложнее добираться до работы и домой. В городе с 10 января закрылся вестибюль станции метро «Маяковская» на вход и выход. Об этом ранее сообщали в метрополитене.- С 10 января 2021 года вестибюль станции «Маяковская» закрыт для проведения капитального ремонта, - сообщали ранее в метрополитене Санкт-Петербурга.Ремонт продлится 11 месяцев. Вестибюль откроется лишь в декабре.В метрополитене извиняются за неудобства. Пассажирам советуют пользоваться ближайшими станциями - «Площадь восстания», «Владимирской» и «Достоевской».Также для горожан работает наземный транспорт.