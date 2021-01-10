В Санкт-Петербурге, несмотря на снежную зиму и необычный мороз, природа не спит. В Приморском районе города местные жители заметили необычное для этого времени года явление. Там зацвели ... розы!- На дворе январь, а розам Приморского района забыли об этом сообщить, - пишут в группе \\"Грибы и Грибники СПб\\". - Фотографии сняты у Фермского шоссе, а также сделаны в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Приятно, гуляя по городу, найти такие букетики, напоминающие своими яркими красками о лете, в столь прохладные деньки.Горожане пришли в восторг от снимков. Местные жители шутят, что от мороза у роз проснулось праздничное настроение.