В Московском вокзале поднялся серьезный переполох из-за забытой в зале ожидания подозрительной коробки. Она лежала на ручке одного из кресел и была упакована с помощью пломбы. Пассажиры, заметившие ее, обеспокоились и сразу же сообщили о находке силовикам.- Для обследования находки незамедлительно прибыла дежурная группа разминирования ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии с кинологом и служебной собакой, - рассказали в управлении Росгвардии по Петербургу и Леноболасти. - Осмотрев содержимое коробки, специалисты-взрывотехники установили, что в ней находятся несколько картин, вышитых бисером.Опасности коробка, к счастью, не представляла.