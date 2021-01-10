Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом. Об этом глава региона рассказал на своей странице в социальных сетях. По его словам, о тяжелой форме болезни пока речи не идет.- От коронавируса никто не застрахован, - написал Юрий Бездудный. - Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома.При этом губернатор заявил, что будет продолжать работать, но в удаленном формате. Состояние здоровья ему позволяет.- Постоянно нахожусь на связи. Еженедельную планерку завтра проведу в режиме видеоконференции, - уточнил губернатор.Юрий Бездудный пожелал всем здоровья и беречь себя.