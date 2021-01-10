В Санкт-Петербурге троллейбус №1 меняет свой маршрут с 11 января на неопределенный срок. Такое решение объяснили оптимизацией работы. Также свой маршрут поменяют, но временно три трамвая.Троллейбус №1 теперь он проследует от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Красногвардейской площади, Новочеркасскому проспекту до станции метро «Новочеркасская», по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского через станцию метро «Площадь Александра Невского», по Невскому проспекту до Кадетской линии В.О., станции метро «Спортивная», дальше поедет по Тучкову мосту до станции «Ординарная улица».Три трамвая сменят маршрут с 01:30 12 января до 04:50 15 апреля 2021. Движение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского будет закрыто.Это затронет маршруты трамваем №21, №55 и №58.