Финский залив в Санкт-Петербурге стал для жителей города импровизированным катком. Десятки горожан вышли на лед, чтобы покататься на коньках и на \\"ватрушках\\". Однако ранее сотрудники МЧС предупреждали, что выходить на лед запрещено.- Петербуржцы гуляют, фотографируются и катаются на коньках по Финскому заливу, - рассказал очевидец \\"КП-Петербург\\". - На лед выходить запрещено. Но там глубина около полуметра и все промерзло.Очевидцы отмечают, что лед был достаточно крепкий, поэтому опасности не было. Отметим, что горожане не побоялись выводить на лед даже своих детей.