В Санкт-Петербурге наступила настоящая зима со скрипучими морозами. Деревья покрылись сказочным белым инеем, реки и озера - льдом. В понедельник, 11 января 2021 года, в Северной столице снова будет холодно, однако солнце решило скрыться за плотным слоем облаков. К вечеру жителей города на Неве ожидает небольшой снег.- Сегодня, 11 января, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием передней части циклонического вихря. Медленно приближаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег,- рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус на своей странице в Facebook.В течение дня в Петербурге будет стоять мороз до минус 10-12 градусов, по Ленинградской области минус 9-14 градусов, а на востоке региона до минус 20 градусов. Ветер при этом теплый, юго-восточный 4-9 метров в секунду.Также добавим, что минувшая ночь оказалась самой холодной в Петербурге с начала зимы. Температура воздуха опустилась до минус 14,4 градусов.