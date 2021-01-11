Вот и закончились длинные новогодние праздники. Жители Санкт-Петербурга утром в понедельник, 11 января 2020 года, вернулись к обычному распорядку дня - взрослые отправились на работу, дети в школы, студенты в университеты. Вместе с ними на дороги города вернулись и пробки.- На 9 часов утра в Санкт-Петербурге наблюдаются пробки в 5 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что ситуация на дороге останется на том же уровне ближайшие пять часов, - сообщил сервис \\"Яндекс\\".На данный момент самая большая пробка наблюдается на Колтушском шоссе от Центральной улицы до улицы Коммуны. Затор растянулся на 5,6 километров.Еще одна рекордно длинная для этого времени пробка образовалась на севере города - по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице от Суздальского проспекта до улицы Курчатова. Длина пробки 5,3 километров.