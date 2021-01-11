В сети появилось видео жуткого пожара в курортном городе Санкт-Петербурга Сестрорецке, где погибли 26 собак. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 10 января 2021 года. Около восьми часов вечера загорелась квартира 71-летней заводчицы, которая в одной из комнат держала животных.- В двухкомнатной квартире загорелась комната площадью 20 квадратных метров. Помещение было очень сильно захламлено. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в комнате трупы 26 собак - 17 щенков и девяти взрослых псов, - сообщили в управлении МЧС Северной столицы.На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как собаки истошно лают, пытаясь спастись из пламени. Увы, никто из животных не выжил.Хозяйку квартиры эвакуировали из квартиры и передали врачам. После оказания помощи ее отпустили. Также из дома были эвакуированы еще 20 человек. На данный момент проводится проверка для выяснения причины возгорания.