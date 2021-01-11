В Санкт-Петербурге полиция задержала владельца одного из баров в Приморском районе города по подозрению в изнасиловании девушки. Утром в воскресенье, 10 января 2021 года, в отделение МВД обратилась 20-летняя петербурженка, проживающая на Серебристом бульваре. Она рассказала, что хозяин питейного заведения надругался над ней прямо в помещении кафе.- Со слов девушки, около 6 часов утра в помещении бара, расположенном в доме 39/1 по проспекту Королева, владелец заведения по имени \\"Анатолий\\" совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Сразу же после обращения заявительницы, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина, который проживает в том же доме, где находится бар.На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучают улики и продолжают расследование.