Дознаватели ГИБДД разбираются в причинах смертельной аварии, унесшей вечером 10 января жизни двух человек. Лобовое ДТП с участием микроавтобуса на латвийских номерах произошло в Волховском районе Ленобласти.- По предварительным данным, 10 января в 19:00 на 108 км автодороги Зуево - Новая Ладога, житель Выборга 1979 года рождения, управляя микроавтобусом «Фольксваген Мультивен» с номерными знаками Латвии, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта», - сообщает источник в правоохранительных органах.В результате страшного удара 55-летний водитель «Лады» (предварительно - такси) и его 43-летний пассажир погибли на месте. Мужчина, сидевший за рулем «Фольксвагена», получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в Волховскую горбольницу. Его 34-летняя пассажирка после оказания помощи отпущена домой.Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.