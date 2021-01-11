Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные о ситуации с инфекцией. Так, на понедельник, 11 января 2021 года, в Санкт-Петербурге COVID-19 выявлен еще у 3 тысяч местных жителей. Эпидемическая обстановка остается стабильной.- На утро 11 января в Петербурге выявлено еще 3004 зараженных. За все время пандемии коронавирусом заразились 279 039 человек, - сообщили в оперативном штабе.Также полностью выздоровели 168 289 человек, из них за последние сутки были выписаны 1873 пациентов. Жертвами инфекции стали 8420 человек, за последние сутки скончались 42 горожанина. На данный момент с болезнью борются более 102 тысяч горожан.В Петербурге продолжается плановая вакцинация от коронавируса. За все время прививку поставили уже более 13 тысячам человек, из них около 7 тысяч привились за время новогодних каникул. В первую очередь это работники медицинской сферы и учителя.