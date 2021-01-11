Еще 42 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие сведения на утро 11 января публикует федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19» в стране.- По состоянию на 11:15 в России зафиксировано 436 новых смертельных случаев по причине коронавирусной инфекции. Из них 75 - в Москве и 42 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Отметим, что за новогодние праздники смертность в Северной столице была на уровне ниже обычного, что может быть связано с меньшим числом исследований.Всего с начала пандемии число жертв эпидемии по стране достигло 62 273 человек. По городам больше всего смертей отмечено в столице - 12 025. Петербург идет на втором месте - 8420 летальных исходов.Что касается заболеваемости, то за сутки в Петербурге заразились еще 3004 человека, выздоровели 1873. В активном состоянии болезни находятся уже 102 330 горожан.