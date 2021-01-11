В 2021 году Россию и Финляндию свяжет новая экотропа, которая будет брать свое начало из Ленинградской области. Особо охраняемую природную территорию создадут в парке Кюренниеми, расположенном в Выборгском районе региона. Тропа станет первой дорогой, организованной с участием средств Европейского союза в рамках проекта \\"Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020\\".- Проект называется \\"Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы\\". В его рамках в Выборгском районе на берегу Финского залива, где на мысу Кюренниеми установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, будет организована дорога, обустроены туристические тропы, парковки, визит-центр для развития международного эко-туризма, - рассказали в администрации области.На пути будут созданы сеть пеших эко-маршрутов, специальные места для отдыха, палаток и кострища. Также специалисты разработают мобильное приложение с информацией о местной природе.