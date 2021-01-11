За новогодние праздники из больниц Санкт-Петербурга выписали более 7,7 тысяч пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 11 января 2021 года, рассказали в администрации города. При этом, число госпитализированных оказалось больше выздоровевших.- За период с 31 декабря по 10 января в городские стационары госпитализированы 8173 пациента с СOVID-19 и пневмониями, выписаны 7 785 человек. Сейчас в стационарах находятся 10 218 заболевших, - рассказали в Смольном.На данный момент прием больных коронавирусом проходит в 16 городских и семи федеральных стационарах. В общей сложности там развернуто 12 378 коек. Число свободных мест 2160 коек - это 17,4 процента об общего числа.За прошедшие сутки в больницы Петербурга поступили 677 больных с коронавирусом и пневмониями, выписаны 459 человек.