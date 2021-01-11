Творение неизвестного скульптора появилось в петербургском парке Сосновка на новогодних праздниках. Здесь из снега создали полномасштабную фигуру королевы Эльзы - персонажа мультипликационной сказки «Холодное сердце», которая сразу стала популярной. Особенно у девочек.- В Сосновке вот такую красоту кто-то слепил. Автор этого шедевра порадовал всех посетителей парка. Люди любуются, фотографируют, дети в восторге. Автор (или авторы) снежной Эльзы, если вы это читаете, то хочу от всех сказать вам огромное спасибо! - написала в паблике «Шувалово-Озерки. Выборгский район СПб» петербурженка Елена.Работа скульптора не оставила равнодушной многих горожан: «Шедевр. Завтра же с дочкой побежим фотографироваться».По словам местных жителей, найти Эльзу можно неподалеку от остановки «Парк Сосновка» на Тихорецком проспекте, напротив озера. Правда, белоснежный наряд сказочной королевы несколько подпортили собаки, точнее их бескультурные хозяева, подпустившие питомцев к скульптуре, чтобы справить нужду. Теперь низ «платья» у Эльзы стал желтым.