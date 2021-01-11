Девять человек стали жертвами длинных новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Такие данные по пожарам и различным ЧП сообщили в городском управлении МЧС России, где подвели печальные итоги минувших выходных.- С 31 декабря по 11 января чрезвычайных ситуаций и глобальных потрясений не произошло. Пожарно-спасательные подразделения совершили 1884 выезда. В Петербурге произошел 281 техногенный пожар, в них - 9 человек погибли, 20 - пострадали. Спасено 36 человек, - рассказал на специальной пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.При этом первый пожар нового 2021 года был зафиксирован уже через 13 минут после боя курантов. В 00:13 1 января в Красносельском районе в результате попадания петарды в жилой многоэтажке выгорел балкон. По счастью, никто не пострадал.