Как минимум пять человек пострадали в Санкт-Петербурге, катаясь на ватрушках и санках с горок за время новогодних выходных. Об этом в понедельник, 11 января 2021 года, рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Северной столицы Алексей Бойков.- По данным городской станции, пять человек получили травмы при катании с горок, в том числе и дети. Также за время каникул были обращения в травмпункты, но этой статистики пока нет, - рассказал Бойков.Сравнить количество подобных травм с прошлым годом главврач не имеет возможности, так как тогда зима была безснежная.Также по словам главного врача НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Антона Повзуна в больнице оказался один человек с травмой позвоночника, которую он также получил, катаясь на ватрушке с горки.О состоянии пострадавших на данный момент ничего не сообщается.