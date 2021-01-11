В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку по факту гибели в ванной восьмилетней девочки. Тело второклассницы нашли ее родители в последний день зимних каникул, вечером 10 января 2021 года.- Тело девочки с признаками утопления было обнаружено в ванной в одной из квартир дома по Дачному проспекту. По предварительным данным школьница погибла в результате несчастного случая, - рассказали в комитете.На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. После этого будет принято процессуальное решение.Отмечается, что следов насильственной смерти на теле девочки обнаружено не было. Известно, что погибшая жила в квартире вместе с мамой и отчимом. Семья считалась благополучной и на учете в надзорных органах не состояла.