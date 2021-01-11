Следователи СК России по приморскому району Санкт-Петербурга выясняют причины гибели 46-летней женщины, чье обнаженное тело было найдено вечером 10 января в квартире дома на Богатырском проспекте.- В 21:00 в дежурную часть ГУ МВД по номеру 112 поступило о том, что мужчиной обнаружен труп женщины 1974 года рождения, жившей по вышеуказанному адресу, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Уже через несколько минут на адрес прибыл полицейский патруль, а затем и эксперты. Они нашли тело обнаженной женщины, уже начавшее разлагаться. На лице погибшей имелись запекшиеся следы крови.После осмотра труп отправили в морг, где после вскрытия будет установлена точная причина смерти. Также следователи изъяли видео с камер наблюдения, установленных в подъезде.Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.