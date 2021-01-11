Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал научный потенциал города \\"золотым фондом\\" России. Так, в понедельник, 11 января, он прокомментировал объявление 2021 года Годом науки и технологий.- Петербург по праву гордится выдающимися учеными, которые своими теоретическими разработками, исследованиями и передовыми открытиями раздвинули горизонты познания, внесли огромный вклад в прогресс современной цивилизации. Сегодня в нашем городе сконцентрировано более 10 процентов научного потенциала страны, работает порядка 300 исследовательских организаций и свыше 70 вузов. Это – золотой фонд не только Петербурга, но и всей России, - отметил Макаров.Также председатель ЗакСа добавил, что Россия должна быть среди лидеров научно-технического прогресса. А также заявил, что петербургские ученые, преподаватели, студенты будут одними из самых активных участников мероприятий Года науки и технологий.