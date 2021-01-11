В Ленинградской области выбрали нового председателя комитета по молодежной политике. С 12 января 2021 года в должность главы ступит Марина Григорьева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.- Назначение состоялось по итогам открытого конкурса, проведенного по инициативе главы региона и завершившегося 25 декабря 2020 года. Руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области таким способом выбирали впервые. К конкурсу были допущены 27 претендентов, в финале участвовали 10 человек, - рассказали в администрации региона.Марине Григорьевой 34 года. Она окончила Северо-западную академию государственной службы. Профессиональный путь начинала в Ленинградской области специалистом центра профориентации, социальной адаптации и предпринимательства молодежи в Гатчине. Также работала помощником депутата Госдумы Нарышкина. С апреля 2020 года была заместителем председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в правительстве Санкт-Петербурга.