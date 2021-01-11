Коронавирус может стать причиной не только болезни легких, а также, впоследствии, панических атак, но и плохой интимной жизни. Как рассказал в понедельник, 11 января 2021 года, \\"Невским новостям\\" вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков, COVID-19 способен вызвать половую дисфункцию - импотенцию - поразив ткани половых органов.- Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы, - пояснил вирусолог.Специалист рассказал, что в центре эндокринологии Минздрава РФ были проведены исследования о том, падает ли уровень тестостерона из-за болезни. А также ученые изучали то, насколько нарушается продукция половых гормонов.- Степень поражения зависит от эффективности иммунной системы. От того, когда она приступила к действиям, насколько эффективно работает, -добавил Волочков.