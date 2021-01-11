В Санкт-Петербурге очередной прорыв. На этот раз трубу с кипятком прорвало в центре города на Новгородской улице в понедельник, 11 января 2021 года. Из-за горячей воды, выходящей на поверхность, всю улицу заволокло густым паром. По рассказам очевидцев в социальной сети, дорогу перекрыли для движения от дома 10 по Новгородской улицы до 8-й Советской.- В 11:38 часов после поступившего сообщения, специалисты приступили к ликвидации последствий технологического нарушения у дома 11 по Новгородской улице. Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили все необходимые меры безопасности. На данный момент дефект локализован, организовываются ремонтные работы, - рассказали в \\"Теплосети\\".Отмечается, что отопление и горячая вода местным жителям подается в штатном режиме. В зоне вытекания воды оказались несколько автомобилей. Их владельцам будет возмещен ущерб.Окончание ремонтных работ запланировано на 13:20 12 января.