Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах гибели 36-летнего мужчины, которого с перерезанным горлом нашла хозяйка сдаваемой в аренду квартиры на Бронетанковой улице.- 10 января в 10:50 в отделение полиции поступило сообщение от женщины 1966 года рождения, неработающей, о том, что в ее квартире (сдается по договору) обнаружен труп жильца с резанной раной шеи, - информирует источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Приехавшим на место полицейским женщина рассказала, что погибшего зовут Александр, он 1984 года рождения и снимал у нее жилье некоторое время. Официально не работал.Просмотре места происшествия оперативники нашли лезвие канцелярского ножа, которое могло быть орудием. А вот кто именно нанес смертельную рану, установит судмедэкспертиза. По ее выводам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.