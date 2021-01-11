Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание для заведующей Женской консультации №19, которая подведомственна 44-й городской больницы. Даму обвиняли в злоупотреблении служебным положением: она устроила систему поборов с подчиненных, которым полагались коронавирусные надбавки.- Обвиняемая дала указание о необходимости после поступления стимулирующих выплат троим сотрудницам за работу с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция (COVID-19), осуществить сбор части причитающихся им денежных средств в размере 15 000 рублей с каждой, а всего в сумме 45 000 рублей, и передать указанные денежные средства ей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.Полученными деньгами заведующая распорядилась по своему усмотрению. Все произошло еще в мае, однако известно о поборах стало позднее. Было возбуждено уголовное дело, однако обвиняемая вернула все полученное обобранным медикам, внесла 15 тысяч на счет благотворительного фонда помощи детям и попросила закрыть дело.Несмотря на то, что по мнению обвинения поступок подорвал «веру граждан в законность действий государственных органов», суд дело прекратил назначив подсудимой штраф в 40 тысяч рублей.