Смольный подвел итоги работы Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге, которая принимала гостей с 19 декабря по 10 января. Общественное пространство со 120 торговыми павильонами оказалось особенно востребованным во время нескольких дней жестких ограничений по коронавирусу, когда городскому общепиту велели закрыться.- Гостями Рождественской ярмарки стали больше полумиллиона человек. Они опубликовали в соцсетях около миллиона фотографий оттуда. Ярмарка получилась красивой и востребованной, она работала с соблюдением строгих санитарных требований, - подчеркнул губернатор Александр Беглов в ходе совещания в Смольном.Вдобавок власти отмечают серьезное количество просмотров новогоднего спектакля «Снежная королева», который вынужденно перенесли в онлайн из-за пандемии. Его увидели почти 1 млн юных петербуржцев и их родителей.