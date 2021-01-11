«Челночный» рейс Усинск-Петербург-Усинск появился в полетном «меню» аэропорта Пулково. С 3 января, пока все праздновали, лайнеры авиакомпании UVT-aero начали дважды в неделю совершать перелеты между небольшим городком в республике Коми и Северной столицей.- С 3 января 2021 года перевозчик дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, - выполняет рейсы между Санкт-Петербургом и Усинском, - сообщает пресс-служба Пулково.В пятницу лайнер вылетает из Усинска в 09:00 по местному времени, прибывает в Петербург в 11:25. Уже в 12:30 самолет берет обратный курс на Усинск, где приземляется в 14:55.По воскресеньям - время вылета немногим меняется. Точное расписание можно узнать на сайте авиакомпании или аэропорта Пулково.Отметим, что время полета составляет 2 часа 25 минут, а минимальная цена билета в одну сторону составляет 10 274 рубля.Справка «КП»: Поселок нефте- и газодобытчиков был основан в 1966 году. В 1984-м получил статус города. Сейчас здесь проживают около 37 тысяч человек.