В Петербургском управлении МЧС считают, что запрет выхода на лед можно отменить. Зима потихоньку берет свое и покрытие водоемов становится с каждым днем толще. Тем не менее, пока мера действует, а значит и получить штраф в пять тысяч рублей вполне реально.- Решение об отмене или продлении запрета выхода на лед принимает губернатор города, МЧС дает только свои рекомендации для принятия окончательного решения. Учитывая, что температура воздуха сейчас устойчиво отрицательная, в среднем -10…-14 градусов, мы не видим больших основания для продления запрета, - заявил на пресс-конференции по итогам новогодних праздников заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.Тем не менее, пока запрет действует (до 15 января), сотрудники ведомства продолжают проводить рейды по рекам, каналам Петербурга и патрулировать акваторию Финского залива. Несмотря на морозы, в некоторых местах Невской губы вода еще не замерзла или лед тонкий. В первую очередь опасность подстерегает любителей зимней рыбалки, с которыми и провели профилактические беседы.