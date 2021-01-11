Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил новый рост заболеваемости коронавирусом в городе после окончания новогодних праздников. По словам градоначальника, эпидситуация в Северной столице все еще остается непростой, несмотря на небольшой спад ежедневного числа зараженных инфекцией.- После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций. Однако нам общими усилиями удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, а также предотвратить появление новых очагов заражения, - сообщил губернатор в эфире «Радио России».Добавим, что в новогодние праздники в Северной столице работали 56 прививочных медпунктов от коронавируса. Ажиотаж был настолько большой, что в некоторых поликлиниках уже нельзя записаться на вакцину.