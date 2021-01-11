15 баров и ресторанов опечатали и временно закрыли за нарушения по коронавирусу во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге. В основном, увеселительные заведений работали вопреки запрету Смольного. Однако надзорные патрули не отдыхали, а продолжали отслеживать нарушителей, в том числе с использованием соцсетей.- Большинство предприятий общепита с 30 декабря по 4 января работали исключительно на доставку и на вынос. Однако в течение праздников, с 30 декабря по 10 января около 300 предприятий выявлено, которые могли нарушать правила. На 73 из них составили протоколы. Злостных нарушителей 15, их опечатали и закрыты временно. Кроме этого протоколы достались 300 посетителей общепита, - отметил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в рамках телепрограммы «Петербург против коронавируса».Ранее губернатор Александр Беглов не исключил рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.