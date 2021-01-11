Лайка искусала лицо трехлетней девочки в Тосненском районе, что находится в Ленинградской области. Несмотря на то, что пес из породы охотничьих собак, в семье он содержится далеко не первый день. Почему домашнее животное чуть не убило малолетнего ребенка, теперь разбирается Следственный комитет.- По факту происшествия, произошедшего 10 января 2021 года, проводится доследственная проверка. Девочку госпитализировали в больницу с открытыми ранами лица и головы. Следствие уже установило, что собака домашняя. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничто не угрожает, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.Следователи добавляют, что давать инциденту правовую оценку пока рано – необходимо дождаться окончания проверки, чтобы установить все обстоятельства происшествия. О том, что случилось дальше с собакой, не сообщается.