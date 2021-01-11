Доля положительных результатов теста на коронавирус резко подскочила в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в ходе эфира телепрограммы «Петербург против коронавируса». Как считает чиновник, свое влияние оказали новогодние праздники.- Да, общее число тестов снизилось почти вдвое. При этом доля положительных результатов анализа из числа забранных биоматериалов возросла в течение праздников. До 1 января у нас около 2-3 процентов в зависимости ото дня было положительных тестов. Сейчас же за сутки это от 10 до 11 процентов. Похожая ситуация и в других субъектах, - рассказал Лисовец.Добавим, что во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге на 15% сократилось число госпитализаций. В Комздраве надеются, что это произошло из-за стабилизации эпидобстановки, а не нежелания больных «отмечать» праздники в больницах. К слову, в стационарах свободными остаются 18% коек.