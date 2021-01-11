Петербургским художникам наконец-то рассказали, на каких трансформаторных подстанциях им можно рисовать граффити. Об этом сообщил депутат ЗакСобрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале. Актуальность списка подстанций подтвердили «Комсомолке» и в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго». Итого стрит-арт можно размещать на 43 адресах в разных районах города, представленных на изображении ниже.- ПАО «Ленэнерго» в ответ на запрос Дениса Четырбока предоставило перечень адресов трансформаторных подстанций, на фасадах которых можно было бы размещать граффити в упрощённом порядке, - пишет депутат у себя в соцсетях.При этом в организации добавили, что у них нет лишних средств на удаление рисунка, поэтому автор должен следить за его состоянием и отвечать за содержание. Ранее Смольный согласился с идеей депутатов ЗакСа и ввел мораторий на закрашивание граффити сроком на полгода.