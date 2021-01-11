В комитете по здравоохранению признали проблему отсутствия записи на прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге и сообщили, когда горожане смогут вновь попытать удачу и получить желанную вакцину. Напомним, что жители Северной столицы стали жаловаться, что в некоторые поликлиники стало невозможно дозвониться во время новогодних праздников. Оказалось, проблема в том, что дозы вакцины попросту кончились.- Некоторые медпункты при поликлиниках действительно уже использовали выделенное количество доз вакцины, другие уже набрали добровольцев. Но новые поставки вакцины начнутся в четверг, 14 января, в крайнем случае – в пятницу. Тогда и возобновиться запись, по тем же телефонам. Мы тут же развезем прививку по пунктам, - произнес глава Комздрава Дмитрий Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Добавим, что адреса медпунктов и номера телефонов доступны по ссылке.