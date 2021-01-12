Смольный продлил порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля 2021 года. Материальную помощь вновь можно получить без заявлений. Напомним, данное ноу-хау ввели из-за ограничений по коронавирусу. В «мирные» дни семьям приходилось каждые полгода заново подавать документы, подтверждая нуждаемость в деньгах. Теперь право на получение субсидии продлевается автоматически.- Средний размер выплаты на нуждающуюся семью составляет около 1601,02 рубля. В беззаявительном порядке субсидию предоставили 58 тысячам семей на сумму около 900 млн рублей. На 2021 год в бюджете города предусмотрено также более 1 миллиарда рублей для финансовой поддержки петербуржцев при оплате коммунальных платежей, - сообщает пресс-служба Смольного.Добавим, что субсидию дают тем горожанам, которые каждый месяц на оплату ЖКУ тратят больше 14% от дохода всей семьи.