Петербуржца отправили в исправительную колонию строгого режима за то, что он избил до смерти жену, которая являлась инвалидом третьей группы. Как доказало следствие, домашнее насилие было неоднократным. Обычно мужчина напивался в квартире и ссорился со своей супругой, а затем пускал в ход кулаки, не стесняясь бить хрупкую женщину по голове, шее и груди.- Ссоры произошли на почве личных неприязненных отношений, сложившихся в ходе совместного проживания. В последний раз, 14 ноября 2019 года, муж нанес женщине не менее 3 ударов кулаками в область головы, не менее 5 ударов кулаками в область груди, шеи и верхних конечностей, а также в ходе ссоры хватал ее руками в области ее предплечий и в левой ключичной области. Смерть супруги наступила на месте происшествия, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Добавим, что женоубийцу наказали 5 годами и 1 месяцем колонии.