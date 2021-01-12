Красносельский районный суд выдал петербуржцу «новогодний подарок» в виде административного ареста за нарушение масочного режима в торговом центре и попытку сбежать от полиции. Как удалось доказать обвинению, 28 декабря мужчина разгуливал в ТЦ без индивидуальной защиты, на что обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Тот решили «бодаться» с полицейскими и стоять на своем.- Подсудимый не выполнил неоднократные требования сотрудников полиции по оформлению материалов дела об административном правонарушении, не предъявил документы, удостоверяющие личность, и не желал проследовать в территориальный отдел полиции. Вместо этого он пытался скрыться бегством и оказал сопротивление, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Однако в суде «ковид-диссидент» все же вину признал, но это не спасло его от наказания – двое суток «профилактики» за решеткой.