Жительница Санкт-Петербурга разыскивает свидетелей, которые видели момент ограбления ее детей. Женщина рассказала в социальной сети о том, что около пяти часов вечера в понедельник, 11 января 2021 года, ее дети гуляли в парке \\"Зима-Лето\\", расположенном в поселке Металлострой, Колпинского района. В какой-то момент к младшеклассникам подошли подростки и отобрали \\"ватрушки\\", на которых те катались с горки.- В парке \\"Зима-Лето\\" у детей отобрали две ватрушки подростки в возрасте 14-16 лет. Четверо парней оттолкнули наших детей с такой силой, что они упали, тем временем украли у них \\"ватрушки\\" и убежали, - пояснила женщина.Сами дети не сильно пострадали, но очень расстроились из-за такого наглого ограбления. Сейчас родители разыскивают свидетелей или самих подростков, обидевших детей.Однако многие пользователи сети оказались не на стороне родителей, лишь посмеявшись над их бедой.- Надеюсь, с детьми уже работает целый штат психологов после того, как их толкнули, а то могут развиться всякие фобии, - съязвил Иван Жилин.