Во вторник, 12 января 2021 года, в Санкт-Петербурге ожидается необычная погода. Весь город и Ленинградская область окажутся под влиянием двух циклонов - один зайдет с восточной стороны, второй - с западной. Так, регион будет находиться в противоборстве атмосферных вихрей.- Сегодня, 12 января, западная половина Ленинградской области окажется под влиянием передней части атлантического циклона, а на восток региона сохранит свое влияние гребень морозного арктического антициклона. В такой ситуации ожидается облачная, на востоке с прояснениями погода, в западной половине области пройдет небольшой снег, - рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.В Санкт-Петербурге все еще стоят морозы, температура ожидается до минус 9-11 градусов. По Ленинградской области 7-12 градусов мороза, на востоке региона до минус 13-18 градусов. Ветер будет юго-восточный 5-10 метров в секунду.