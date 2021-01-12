Житель Санкт-Петербурга серьезно пострадал, попав под колеса машины в центре города. Авария произошла вечером в понедельник, 11 января 2021 года, на Невском проспекте в районе дома 115. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда его сбил автомобиль такси. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.- На Невском 115, в районе пешеходного перехода произошло ДТП с пешеходом. Такси \\"Киа\\" сбила в левом ряду переходящего мужчину, - рассказал свидетель.Движение по Невскому было очень оживленное. Мужчина успел перейти часть дороги, преодолев правый ряд потока, однако таксист, не обратив внимание на то, что автомобили стоят, выехал на \\"зебру\\". Водитель сразу же выбежал из машины и попытался оказать сбитому помощь.После аварии на место прибыла карета скорой помощи и сотрудники ДПС. Детали произошедшего уточняются.