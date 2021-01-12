В Калининском районе Санкт-Петербурга явно орудуют воры, специализирующиеся на автомобильных дверях. В ночь на вторник, 12 января 2021 года, неизвестные сняли две передние двери с иномарки Kia Rio X-line, припаркованной во дворах проспекта Металлистов. При этом, ничего из салона авто воры брать не стали. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.- Вот владелец удивится утром, когда увидит свой Kia Rio X-line без передних дверей. Зарядку от телефона не забрали , как и мусор в дверях, - рассказал свидетель.Отметим, что это как минимум третий случай за последний месяц. Подобный инцидент произошел с двумя автомобилями, припаркованными на Ключевой улице в том же районе, в ночь на 15 декабря. Обе машины остались без передних дверей.Еще об одном факте кражи стало известно 23 декабря. Тогда пострадал Nissan, припаркованный у дома 17 по Светлановскому проспекту. Ночью с авто сняли все двери и крышку багажника.